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Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 26 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 18:42.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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