Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: