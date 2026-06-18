Posibles lluvias y temperatura estable: así estará el clima en el AMBA durante este fin de semana del Día del Padre

El final de la semana será con un clima cálido y nublado. La temperatura rondará los 13°C. Las lluvias aparecerán este jueves y se irán disipando con el correr de las jornadas. El resto de los días serán parcialmente nublados.

Clima de jueves: probabilidad de precipitaciones aisladas

La jornada de este jueves tendrá la lupa posada en los potenciales eventos atmosféricos vespertinos y nocturnos, donde se podrían esperar varias tandas de precipitaciones. El amanecer mostrará cielo nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 10ºC, algo más alta con respecto a los registros matinales de los últimos días. Será una mañana algo ventosa, con baja probabilidad de precipitaciones por lo que podría resultar estratégico salir de casa con una campera impermeable y hasta con paraguas. La tarde tendrá una probabilidad más alta de lluvias, que en los modelos se muestran débiles pero continuas. El termómetro quedará estancado en 13ºC moldeando una jornada de muy poca amplitud térmica, con cielo nublado y el viento atenuándose hasta soplar leve desde el norte. El cierre de la jornada podría estar condicionado por unas leves precipitaciones y una temperatura de 11ºC.

Clima de viernes: soleado con pasajes de baja temperatura

Mañana volverá a soplar aire frío en el estuario para llevarse la nubosidad y devolvernos el sol. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado del sudoeste y mínima de 8ºC. La mañana se mostrará soleada para revertir el frío matinal, aunque el viento desde el sur mantendrá sedado al termómetro durante todo el día. Se espera una tarde soleada pero fresca, con cielo mayormente despejado y el viento oficiando de lastre para que el mercurio no trepe más allá de los 14ºC. La noche no mostrará sobresaltos atmosféricos para los que quieran salir en un cierre con cielo parcialmente nublado, viento leve o calmo y 11ºC.

Se aproxima la llegada del invierno

Clima de sábado: sube la temperatura

El fin de semana comenzará con una mañana fría, con 6ºC de piso térmico y tres grados menos en la zona suburbana. Volverá a rotar la veleta para dejarnos un suave descenso de aire templado desde el noroeste que junto al sol permitirá una rápida recuperación térmica. La tarde mostrará un poco más de nubosidad y viento, pero sin condicionar a aquellos que quieran planificar actividad al aire libre ofreciendo una máxima de 15ºC con buenas cuotas de sol. La noche mantendrá la estabilidad con la temperatura descendiendo hasta 11ºC

Clima de domingo: una jornada templada

La jornada dominical presentará menos sol, aunque sin previsión de lluvias ni frío intenso por lo que se podrá hacer planes al aire libre. Se prevé una mañana con cielo mayormente nublado, con viento leve o calmo y mínima de 7ºC. La tarde tendrá sol intermitente conservando el viento suave con el termómetro escalando hasta 15ºC, pese a algunos pasajes con frondosa nubosidad y cúmulos bajos, no habrá estimación de precipitaciones por si hay planes de juntada familiar por el Día del Padre. Cerrando el día rotará el viento para soplar mucho más frío desde el oeste en un cierre con 11ºC.

Spoiler alert

La semana entrante dejará mañanas frías, con mínimas en torno a 6ºC y tardes más frescas con la temperatura recortándose en 13ºC. Luego irá subiendo la máxima con el correr de los días.

La llegada del invierno obliga a las personas a abrigarse Mauro V. Rizzi / LA NACION - Archivo

Eso es todo, amigos. Se acaba el otoño con el deber cumplido de no haber anticipado el frío extremo sin ningún episodio de “ola polar” en el estuario, más allá de haber intercalado algunas mañanas con muy baja temperatura. El domingo a las 5.24 de la mañana se producirá el solsticio y será oficialmente invierno en el hemisferio sur coincidiendo esta vez con el calendario. Si bien la nueva estación no comenzará con ninguna demostración de fuerza, nos esperan días más fríos para el resto del mes. A partir de la semana que viene, lentamente comenzará la recuperación de la heliofanía teórica astronómica (los días comenzarán gradualmente a ofrecer más minutos de sol y las noches se irán acortando).

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli