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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 15 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 18:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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