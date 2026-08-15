Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.