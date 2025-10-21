Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:13.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
