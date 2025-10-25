LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 22;

El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 26 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

