Se viene un bloqueo atmosférico que traerá lluvias, vientos fuertes y calor atípico en pleno otoño: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre el avance de un fenómeno que, los propios expertos, denominan bloqueo atmosférico y que, en la práctica, altera las condiciones habituales, con temperaturas máximas por encima de lo normal, humedad, vientos fuertes, visibilidad afectada y chaparrones desde hoy y hasta el viernes en forma intermitente, tras el mal tiempo que se registró durante el fin de semana.

En ese sentido, el organismo oficial prevé marcas térmicas elevadas para la región central del país, mientras que nueve provincias argentinas presentan alertas amarillas y naranjas.

Pronostico del tiempo

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires registra una temperatura mínima de 20°C en el inicio de la jornada, donde la máxima llegará a los 25°C durante la tarde, con probabilidades de tormentas aisladas y, hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Con un ambiente cargado por la lluvia, el martes anticipa una mejora en las condiciones climáticas. Según el sitio especializado Meteored, se espera un leve ascenso térmico para despedir el mes de marzo, junto con una nubosidad persiste en el cielo porteño. Durante la jornada, las tormentas frenan su actividad para dejar que el sol aparezca en breves momentos del día, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 28°C y 30°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

La inestabilidad regresará a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores hacia el jueves y el viernes, con un cielo nublado y un aire cálido peristente que marcará temperaturas máximas de 27°C y 29°C. Para el sábado el clima cambiará de forma drástica, ya que ingresará un frente fío con vientos del sureste que traerá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Este fenómeno provocará un marcado descenso térmico y la temperatura máxima caerá de 28°C grados a 23°C, con una mínima de 16°C.

Alertas naranjas y amarillas en el país

Según el organismo, las provincias de Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires rigen bajo alerta naranja con lluvias intensas y actividad eléctrica. Asimismo, el pronóstico advierte sobre caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados de precipitación se ubican entre los 40 y 50 milímetros.

30 MAR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟧 20-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 10-50 mm con ráfagas ≥ 60 km/h

🧊 Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨10-20 mm pic.twitter.com/vgRuqX9DFT — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 30, 2026

La alerta amarilla por tormentas alcanza al sudoeste y sectores del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Salta y Tucumán, con lluvias de variada intensidad y ocasional granizo, con ráfagas de viento que alcanzarán los 80 kilómetros por hora.