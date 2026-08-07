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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 8 de agosto
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 8 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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