LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 24; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 8 de marzo
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 8 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 8 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 19:22.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. EE.UU. amenazó que Irán hoy “será golpeado con fuerza” y que extenderá sus ataques a más objetivos
    1

    Trump amenazó que Irán hoy “será golpeado con fuerza” y que extenderá sus ataques a más objetivos

  2. Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria
    2

    “Hito institucional”: Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria

  3. Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden
    3

    Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden

  4. Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas
    4

    Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas