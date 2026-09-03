Se viene un frente frío, pero habrá sol: así estará el clima en el AMBA durante el primer fin de semana de septiembre

A partir de la jornada del jueves, las lluvias reaparecerán en el estuario. Con el correr de las horas, las mismas se disiparán y el sol retomará la escena. Las temperaturas mínimas serán de 6 ó 8°C. Durante el fin de semana, el frío será protagonista, sin pronostico de lluvias o mal tiempo.

Clima de jueves: mañana inestable con mejoras por la tarde

Se espera una mañana inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudoeste y mínima de 11ºC, aunque el viento dejará una percepción más baja al salir de casa. Estaremos expuestos a la última tanda de lluvias, algunos modelos auguran un cese temprano de precipitación; otros esperan hasta antes del mediodía. Lentamente el viento pampero irá barriendo la nubosidad hasta dejarnos una tarde con buenas cuotas de sol, conservando el viento frío que le pondrá un techo de 18ºC, cinco grados menos que la tarde primaveral de ayer. Al atardecer comenzará el derrumbe definitivo del termómetro con 12ºC cerca de la medianoche. El consejo es no salir desabrigados si vuelven tarde, y no se olviden el paraguas en el trabajo.

Clima de viernes: el sol, en plenitud

El amanecer del viernes nos recordará que el invierno sigue vigente y dará pelea con el mercurio largando desde mucho más atrás, con mínima de 9ºC, con el viento frío soplando levemente. La tarde mantendrá la baja nubosidad y el viento suave para dejarnos un ambiente agradable con 17ºC. La noche tendrá viento calmo y cielo ligeramente nublado. Salgan abrigados si tienen alguna actividad en la agenda nocturna.

Clima de sábado: descenso térmico

La mínima seguirá bajando más escalones para dejarnos un amanecer con 7ºC, con cielo algo nublado y viento moderado desde el sur con ráfagas intermitentes. Abríguese muchísimo si le toca algo temprano a la intemperie.

El frío da sus últimos coletazos

La mañana ofrecerá mucho sol, aunque las rachas dejarán una percepción fría de la temperatura, la tarde mostrará un poco más de nubosidad, un poco menos de viento y la máxima logrando solo 14ºC por lo que la campera puede quedar puesta todo el día. Si bien el descenso térmico será significativo, no representará ninguna excusa para los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche obligará a que vuelva una manta a la cama en un cierre con 8ºC que anticipa una madrugada helada

Clima de domingo: el frío predomina en la escena

La mañana del domingo nos devolverá en un vuelo directo al pleno invierno, como si fuese comienzos de junio. Amanecer de bufanda obligatoria si le toca salir temprano a comprar las facturas, con 4ºC de mínima. En los últimos cordones del conurbano la percepción podría tutearse con el bajo cero por efecto del viento moderado del sudoeste. Se espera una jornada a puro sol que invitará salir un rato de casa. La temperatura máxima será de 13ºC en una tarde con poca nubosidad. Por su parte, la noche cerrará en 8ºC con el cielo limpio y el viento frío moldeando una madrugada muy fría.

Borrador de la próxima semana

El lunes será la última jornada de la hilera de máximas bajas. Se espera un amanecer muy frío con mínima de 5°C y máxima de 14°C. El martes la mínima se recupera a 9ºC iniciando el retorno a temperaturas más agradables

Eso es todo, amigos. Un invierno que como a los Rolling Stones, sorprenden con un nuevo show cuando todos lo dan por terminado. Meter semejante frente frío en los primeros días de septiembre no solo significa un desacato térmico, es toda una declaración de principios de un invierno 2026 que será recordado en todo el país con variables de temperaturas, precipitación en la ciudad y acumulados de nieve y ráfagas en la cordillera, y algunos tornados danzando por la zona núcleo. Atención los que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura, la caída del termómetro será brutal. A diferencia del inicio del solsticio ganamos casi una hora de sol por la mañana y eso marcará toda una diferencia para sobrellevar los amaneceres del fin de semana, por suerte los chicos se salvan del amanecer del domingo, pero deberán ir a clases en una gélida mañana de lunes

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli