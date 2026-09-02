Renunció un funcionario del gobierno de Neuquén luego de que su hijo durmiera en un colegio por una disputa familiar

El secretario de Prensa y Comunicación del gobierno de Neuquén, Claude Staicos, renunció este miércoles luego de la polémica que se generó en torno a su hijo de seis años, que debió dormir en el colegio al que asiste y permanecer allí hace más de 20 horas por una disputa de sus padres por la tenencia.

Staicos, funcionario de la gestión de Rolando Figueroa, sostuvo a través de su cuenta de X que renunció al cargo por cuestiones familiares.

“He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa y Comunicación. Cuestiones familiares me exigirán el máximo tiempo y dedicación. Agradezco especialmente al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno por la confianza profesional y el trabajo compartido”, señaló.

Claude Staicos renunció a su cargo como secretario de Prensa y Comunicación Captura

El funcionario ya se había tomado licencia por circunstancias similares en octubre del año pasado, según reportó el medio local LM Neuquén. En ese entonces había argumentado que buscaba dedicarse a la “revinculación con su hijo y a la recomposición del vínculo familiar”.

Esto sucedió luego de que una causa civil determinara que quedaba a cargo de un régimen unilateral de cuidado de su hijo. La madre del menor, identificada como Alexandra Sabio, había sido condenada por la obstrucción del vínculo con el padre.

El pasado martes se conoció la noticia de que el niño permaneció más de 20 horas encerrado en el colegio Millaray, donde asiste, debido a la disputa. La madre llegó al establecimiento el lunes a las 16 para retirar a su hijo, algo que, según Staicos, estaba prohibido por la condena judicial.

M. junto a su madre, Alexandra Sabio Instagram

Cuando la escuela se negó a entregar al menor, Sabio organizó una protesta en las inmediaciones y se quedó allí hasta el martes, donde habló con los medios y pidió ver a su hijo. El menor estuvo acompañado de su psicólogo y recibió agua y comida durante la noche.

En paralelo, Staicos argumentaba que no podía ir a buscar a su hijo porque “corría riesgo la integridad física” de él y del menor ante Sabio, a quien calificó como una “persona violenta”.

Incluso aseguró que posee “botón antipánico y perimetrales” contra la mujer, a la que acusó de agredirlo a él, a su hijo y a parte de su familia. “Hice 42 denuncias contra Alexandra Sabio. Tengo medidas de protección, perimetral y botón antipánico. Estamos hablando de una persona violenta. [Que ejerció] violencia sobre el nene, sobre mí, sobre mi madre y mi hija, contra todos. Hay 11 causas en proceso”, dijo en diálogo con El Trece.

El comunicado de la Justicia de Neuquén Captura

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) publicó un comunicado donde confirmó que la madre fue condenada el 8 de julio de este año por impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes. Sabio fue condenada a seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con reglas de conductas que fueron fijadas por tres años, detalló LM Neuquén.

La defensa de Sabio apeló y el Tribunal de Impugnación revocó esa condena y absolvió a la madre. Sin embargo, el TSJ lo declaró inadmisible, pero admitió parcialmente el planteo de la querella. Finalmente, el TSJ revocó la absolución y confirmó la sentencia de responsabilidad y la pena.

El martes se llevó adelante una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) donde se llegó a un principio de acuerdo, reportó el medio local: el menor volvió a la casa de su padre y Staicos determinó dejar su trabajo para ocuparte de la situación familiar.