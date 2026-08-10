Se vienen 9 días consecutivos de mucha nubosidad y frío: así estará el clima en el AMBA esta semana de agosto

El invierno regresa durante esta semana con mañanas muy frías y temperaturas máximas que difícilmente superarán los 14 °C. A partir del martes aumentará la nubosidad de forma constante, dando paso a varias jornadas grises, inestables y con probabilidad de lluvias débiles o lloviznas. A pesar del ambiente húmedo y ventoso, no se esperan alertas por tormentas severas ni precipitaciones intensas.

Clima de lunes: el invierno está de vuelta

El invierno regresa de la mano de una mañana muy fría que obligará a todos a abrir el cajón y sacar la bufanda y el gorro de lana antes de salir de casa. Se espera un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve desde el sur y mínima de 4ºC, uno menos en el conurbano, por suerte sin chiflete para llevar la sensación térmica aún más abajo. La generosa insolación nos permitirá llevar mejor las bajas temperaturas matinales, peno no se confíe, la campera quedará puesta todo el día si le toca andar por la calle o tiene alguna actividad a la intemperie. El viento frío oficiará de contrapeso de la ayuda solar por lo que el mercurio se recortará en 12ºC por suerte en una tarde con mucho sol y poco ventosa. La noche conservará el cielo limpio, ofrecerá viento desde el este en un cierre con 9ºC moldeando un día frío en todas sus franjas horarias que tendrá a los friolentos con la estufa prendida todo el día.

Clima de martes: sigue el frío

Para mañana se espera un nuevo comienzo de jornada con bajas temperaturas. El amanecer ofrecerá cielo parcialmente nublado, viento leve desde el este y 6ºC de piso térmico, tres menos en el sector suburbano. Volverá la nubosidad con el cielo cubierto de nubes altas que no le restarán luminosidad al día y un poco de nubosidad baja que nos tapará de a ratos el sol. El viento fresco que llegue desde el río no le permitirá recuperarse al termómetro que volverá a ofrecer otra tarde fresca llegando hasta 12ºC como máximo esfuerzo. La tarde se mostrará con un poco más de nubosidad, conservando el viento suave y el sol intermitente. La noche ofrecerá cielo nublado, ideal para conservar la temperatura durante la madrugada, viento moderado desde el este y 10ºC.

El miércoles estará fresco e inestable KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Clima de miércoles: fresco e inestable

La jornada del miércoles mostrará una importante recuperación térmica con todos los termómetros metropolitanos y suburbanos iniciando la cuenta en 8ºC. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado y viento moderado desde el este que podría obligar al recálculo de sensación térmica. En las primeras horas de la tarde ingresará aire frío lo que podría promover algunas lluvias aisladas por lo que la campera impermeable como abrigo podría ser una gran elección antes de salir de casa. La probabilidad de lloviznas y lluvias débiles o aisladas se quedará hasta la noche, cerrando el día se espera una importante intensificación del viento en un cierre inestable con 9ºC.

Clima de jueves: otro día sin sol

El jueves mantendrá el manto de nubes para depararnos otro día con probabilidad de algunas lloviznas y lluvias aisladas. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 9ºC que podría sentirse más fría por la acción de las rachas intermitentes. La jornada transcurrirá a puro nubarrón, y si bien presentará inestabilidad todos los modelos coinciden en en que lo que podría precipitar es muy poco. Entre la nubosidad baja y el viento desde el río el mercurio no podrá hacer mucho desistiendo en 13ºC moldeando una jornada de acotada amplitud térmica, gris y bastante ventosa. La noche no estará exenta de algunas lloviznas en un cierre con 10ºC.

Clima de viernes: baja probabilidad de lluvias

El viernes repetirá el patrón sinóptico de la semana repitiendo la frondosa nubosidad, el viento frío, la inestabilidad y la acotada amplitud térmica. El amanecer propondrá cielo nublado, viento moderado del este, baja probabilidad de lluvias y mínima de 10ºC para seguir con la tímida recuperación de las temperaturas matinales. La tarde no le dará lugar al sol manteniendo la cobertura nubosa, mostrará una importante atenuación del viento y no dejará que el mercurio trepe más allá de los 14ºC. Hasta el momento la noche se encuentra a salvo, pero no le sobra nada por lo que deberán estar atentos a las nuevas actualizaciones aquellos que tengan algo en la agenda nocturna.

Así estará el clima esta semana

Borrador del fin de semana

Las nubes, el viento fresco y la inestabilidad se quedan todo el fin de semana obligando a monitorear que cada corrida de los modelos no arroje una posibilidad de lluvias. Tanto el sábado como el domingo escaparán a la saga de bajas temperaturas con mínimas de 10ºC y máximas de 15ºC.

Eso es todo, amigos. El invierno resiste y nos dejará una semana fría, sin atenuantes. Sobresalen las mañanas de hoy y del martes con valores muy bajos, aunque sin llegar a registros polares. Disfruten del sol de hoy y pónganse al día con la ropa que falta colgar en la soga, a partir de mañana y por nueve días consecutivos se prevé mucha nubosidad en nuestro cielo, incluyendo varias jornadas que nos tendrán en vilo con su permanente amenaza de lluvias y lloviznas. Por contrapartida, no se esperan lluvias fuertes, ni ráfagas ni ninguna alerta por condiciones severas.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli