Se vienen las lluvias y el “calorcito”: así estará el clima en el AMBA durante el fin de semana de la final del Mundial

El jueves y el viernes continuarán con un ambiente templado y húmedo que superará los 21°C de máxima, aunque la inestabilidad traerá lloviznas y probables tormentas aisladas. El sábado llegará el viento del sur provocando un descenso térmico y una jornada gris, ventosa y expuesta a chaparrones. El domingo el frío se consolidará con una mínima de 10°C, pero el cielo se irá abriendo al mediodía.

Clima de jueves: el invierno en pausa

El jueves conservará el ambiente templado, húmedo e inestable por lo que algunas lloviznas o lluvias aisladas no sorprenderían. El manto de nubes seguirá protegiendo a la mínima en una mañana con irreconocibles 16°C de piso térmico, no exagere con el abrigo al salir de casa. La franja matinal parece ser la menos inestable, la tarde quedaría expuesta a algunas lluvias aisladas moldeando otra jornada gris con temperaturas agradables, esta vez haciendo las delicias de los friolentos con la máxima superando los 21ºC para que muchos se vuelvan con la campera en la mano. La noche no estará a salvo de algunas precipitaciones aisladas en un cierre con 16ºC que obligarán a sacarle una manta a la cama. Un día ideal para ahorrar en calefacción.

Qué se espera para los próximos días Augusto Costanzo

Clima de viernes: probabilidad de tormentas aisladas

El viernes será la jornada más receptiva a precipitaciones, incluso sin cerrarle la puerta a algunas tormentas aisladas. Se estima un amanecer con viento suave de noreste, cielo nublado y la mínima manteniéndose bien arriba con el mercurio iniciando la cuenta en 15ºC. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias intermitentes que podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde, habrá lugar inclusive para algunas tormentas aisladas, no desestime alguna alerta que se pueda emitir. La jornada conservará el manto de nubes lo que nos dejará otro día sin sol, aunque el descenso de aire caliente, húmedo e inestable envalentonará al termómetro para se atreva a una tarde pre primaveral con la máxima trepando hasta 21ºC. La noche no estará completamente a salvo, todavía hay divergencias entre si todo termina antes del atardecer porque el cierre del día traerá un giro del viento terminando con la oferta de aire templado, la entrada de aire frío podría promover una nueva tanda de lluvias.

Clima de sábado: inestable, nuboso y ventoso

Volverá a soplar aire frío en el estuario lo que podría dejarnos una jornada con varias tandas de precipitaciones. Se espera por un amanecer con cielo nublado, viento moderado desde el sur y mínima de 14ºC, para dejar un nuevo comienzo de jornada sin frío. La mañana contará con total cobertura nubosa donde se podrían esperar lloviznas y lluvias intermitentes. La tarde será la franja más inestable y quedará expuesta a chaparrones y a débiles ráfagas frías por lo que habrá que esperar hasta último momento si tiene alguna actividad al aire libre promediando el día. El termómetro no podrá lucirse como en los últimos días, la falta de sol y el aire patagónico le cortarán el envión para recortarse en 18ºC. La noche parece recobrar estabilidad y podría llegar a salvarse en un cierre más fresco con 12ºC, esperemos que se mantenga la tendencia que todo queda liquidado antes del final del día.

Clima de domingo: asado a salvo y mesa adentro

El viento frío seguirá soplando durante todo el domingo lo que se traducirá en un marcado descenso de temperatura. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el sudeste y la mínima retrocediendo hasta 10ºC. Con el correr de las horas se irá disipando lentamente la nubosidad hasta tener las primeras cuotas de sol antes del mediodía, despues de tantos dias grises. Entiendo que promediando el día usted estará completamente obnubilado con la final de la Copa del Mundo y ni se enterará si afuera hay un tornado y tampoco le interesará la temperatura porque todo será un hervidero, pero cumplo en comunicar una tarde sin previsión de lluvia, con cielo parcialmente nublado. Por la noche reingresará un frente frío anunciándose con una importante intensificación del viento dejándonos una noche fría con 11ºC, a menos que ganemos la copa y los festejos lleven la temperatura callejera a valores veraniegos.

Spoiler alert: así estará el clima la semana que viene

El viento frío se quedará varios días más para que la temperatura retroceda a valores invernales, de todas formas, se esperan días con mucha nubosidad baja lo que haría que la mínima no se resienta tanto dejándonos 9ºC al amanecer y máximas de 14ºC. La acotada amplitud térmica nos dejará frío en todas las franjas horarias, aunque lejos de mañanas polares. La juntada nocturna del día del amigo está condicionada por probabilidad de lluvias.

Eso es todo, amigos. Entramos en un pasaje de cinco días inestables que nos dejarán cierta incertidumbre atmosférica sobre cuándo y cuánto puede llover, estaremos bajo permanente amenaza de lloviznas con nubarrones bajos y cargados que nos dejarán ver el sol por varios días. Hasta el momento las jornadas más expuestas a lluvias son el viernes, el sábado y el próximo lunes que nos obligarán a un permanente monitoreo del radar y a decidir a último momento sobre planes al aire libre. La primera semana de vacaciones de invierno se perfila nubosa y ventosa, pero sin tardes expuestas a lluvias a partir del martes.

Ante el requerimiento de mayor importancia, les comunico que el mediodía del domingo no correría riesgo garantizando el asado, aunque la juntada deberá ser adentro por el ambiente fresco y ventoso.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli