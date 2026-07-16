Cuti Romero le respondió a Gary Neville tras sus críticas: “Ojalá cuando yo me retire no sea tan estúpido”

El defensor de la selección argentina Cristian “Cuti” Romero le respondió al exjugador de la selección de Inglaterra Gary Neville, quien en la previa del partido por semifinales de la Copa del Mundo había criticado el nivel de la dupla de centrales argentinos. “Ojalá cuando yo me retire no sea tan estúpido”, dijo Romero.

Luego de la victoria conseguida por la selección argentina, Cuti Romero y Lisandro “Licha” Martínez fueron consultados por la crítica recibida. Primero tomó la palabra el jugador de Manchester United: “Estamos acostumbrados a que siempre hablen, se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha y siempre con respeto”.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Luego se recordó el episodio de Neville y en ese momento Romero no dudó en responder: “Yo lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Ojála que cuando me retire no me salga criticar a un jugador porque al final uno entra a hacer lo mejor para su equipo o selección”.

Pese al cruce, el centrla de Tottenham aprovechó para destacar la importancia de lo conseguido con la selección argentina: “Estamos contentos de estar en una final del mundo de nuevo, creo que estamos haciendo historia y eso para nosotros es algo enorme, sentimos la camiseta como nadie”.

En la previa del partido, en un episodio del podcast The Overlaps, el exdefensor de la selección inglesa había calificado a los Romero y Martínez como “la mejor y peor pareja de centrales del mundo”. Había explicado porque consideraba eso: “Entre los dos regalan un gol en cada partido”.

El antiguo lateral derecho del Manchester United y la selección inglesa, Gary Nevillehabía afirmado que Cuti Romero y Lisandro Martínez “regalan un gol en cada partido"

El análisis de Neville combinó tanto críticas severas como grandes elogios para la zaga central titular de la selección argentina. “Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y están, literalmente, apareciendo por todas partes”, prosiguió Neville.

La crítica de Neville llegó en un momento en que la zaga central de Lionel Scaloni confirmó su titularidad, con actuaciones firmes de ambos defensores en su área e incluso en el lado contrario, donde cada uno marcó un gol en la victoria del combinado albiceleste por 3 a 2 frente a Cabo Verde, que terminó dándole el pase a 16avos a la selección argentina.

El exjugador inglés señaló que Inglaterra debería marcarle tres goles a la Argentina y, aun así, el pase a la final se definiría por penales. Según su predicción, no solo el combinado que lidera Harry Kane le iba a hacer tres tantos a la Albiceleste, sino que el equipo de Lionel Messi también marcaría la misma cantidad de goles. “Nos puedo ver ganando 3 a 1 y que nos hagan dos goles en los últimos cinco minutos porque ellos nunca se rinden”, había pronosticado.

Joe Cole, exjugador de la selección inglesa, se había mostrado optimista respecto al cruce de semifinal contra la selección argentina The Rest is Football

Por otra parte, Joe Cole, exfutbolista de Chelsea, Liverpool y la selección de Inglaterra, se había mostrado optimista respecto al partido contra la selección argentina y había hecho mención a Lionel Messi.

“Tenemos velocidad y fuerza para ganarle a la Argentina.Les vamos a ganar y vamos a jugar la final”, dijo en el marco del programa The Rest is Football. Por otra parte, consultado respecto de cómo podía ser para Inglaterra enfrentar por primera vez al jugador de Inter Miami, afirmó: “Hay que mandarlo a dormir”.