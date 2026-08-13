Siguen los días nublados, ventosos e inestables: así estará el clima en el AMBA este fin de semana largo del Día del Niño

El invierno continúa con días grises y fríos. El tiempo para lo que resta de la semana depara días nublados, con lluvias intermitentes y una baja probabilidad de que el sol asome en el firmamento.

Clima del jueves: lluvias aisladas por la tarde

Seguirá el manto de nubes cubriendo el cielo para dejarnos otra jornada gris con probabilidad de lluvias aisladas. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 8ºC. La jornada conservará la cobertura nubosa para dejarnos otro día sin sol, donde los cúmulos bajos y cargados podrían depararnos alguna precipitación aislada. La falta de sol y el viento desde el río provocarán una máxima de 12ºC. Por la tarde, la tónica continuará de la misma forma, con un cielo gris y presencia de viento. La noche no estará exenta de algunas lloviznas en un cierre con 10ºC.

Clima del viernes: se acentúa el mal tiempo

El viernes repetirá las variables de los últimos días ofreciendo mucha nubosidad y viento frío que obligará a abrigarse. Existe la posibilidad de que haya alguna lluvia aislada. El amanecer mostrará cielo nublado, viento moderado del este, baja probabilidad de lluvias y mínima de 10ºC para seguir con la saga de mañanas frías. La tarde ocultará al sol manteniendo el manto de nubosidad y mostrará una leve atenuación del viento con una temperatura de 13°C. La noche seguirá nublada con 11°C.

El sol seguirá ausente Foto: Diego Angeli

Clima del sábado: inestable, gris y ventoso

Todo parece indicar que el sol también se tomará el fin de semana para seguir alargando la hilera de días grises. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento moderado a regular desde el este y mínima de 12ºC. Las ráfagas débiles podrían dejar una percepción de temperatura mucho más baja. Si tiene alguna actividad al aire libre temprano, no le haga caso al termómetro y abríguese como para lidiar con muy bajas temperaturas.

El anticipo que brinda el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) indica que durante el fin de semana el cielo estará mayormente nublado.

Se espera un día nublado de punta a punta que si bien no alentará a planificar actividad al aire libre, tampoco condicionará a los que quieran salir un rato de casa. La tarde mostrará una importante atenuación del viento, aunque conservará la cobertura nubosa con baja probabilidad de precipitaciones, con el mercurio escalando hasta 16ºC. La jornada se cerrará con lloviznas intermitentes, viento calmo y sin frío intenso con 14ºC.

Clima del domingo: cielo gris

Enésima jornada nublada en la ciudad, a esta altura usted estará harto de desandar tantos días grises como yo de escribir siempre lo mismo. Se aguarda una mañana con cielo nublado, viento leve desde el sur y mínima de 13ºC. Hay probabilidad de lluvias aisladas en la primera parte del día, recobrando un poco de estabilidad en las primeras horas de la tarde. A diferencia de las últimas jornadas, tendremos un manto de nubes bajas sin cobertura nubosa media y alta por lo que cualquier fractura en la nubosidad podría dejarnos algunos rayitos de sol. Se estiman 16ºC de máxima con viento moderado del sudeste que obligará a abrigarse a los que quieran salir un rato de casa. Seguiremos conservando una baja probabilidad de lluvias hasta la noche.

Borrador de la próxima semana

El lunes recibiría un frente frío que se anunciaría con ráfagas desde el sur, probabilidad de lluvias débiles pero continuas y descenso de temperatura con el mercurio llegando hasta 12ºC. El martes y miércoles mantendrían la inestabilidad y el viento frío marcando la vuelta de mañanas plenamente invernales con mínimas de 8ºC y baja sensación térmica, aunque podrían anunciar la vuelta intermitente del sol

Eso es todo, amigos. Finalmente se confirmó la tendencia que marcábamos a comienzos de semana con una extensa hilera de días nublados, ventosos e inestables. Lamentablemente la configuración sinóptica nos dejará cierta incertidumbre atmosférica por lo que no suspenda ninguna actividad por adelantado, ya esta semana tuvo días inestables con estimación de precipitaciones que terminaron sin una gota. Todo indica que tedremos que esperar varios días más hasta que Febo asome, por lo que seguirá la campera impermeable como abrigo obligatorio a la hora de salir de casa.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli