Sube la temperatura, pero se acercan las lluvias: así estará el clima en el AMBA en la semana del 7 al 11 de septiembre

Un frente frío dará paso a un ascenso progresivo de las temperaturas a lo largo de la semana, y se alcanzará un pico agradable el jueves con máximas de 20ºC. Sin embargo, este alivio térmico durará poco, ya que la entrada de un nuevo frente frío el viernes traerá lluvias, viento e inestabilidad. Esto devolverá condiciones típicamente invernales para el fin de semana, manteniendo el clima de frío sostenido.

Esta semana comienza a subir la temperatura, pero el fin de semana lloverá tomas-cuesta-8098

Clima de lunes: sube la máxima

Hoy tendremos el último amanecer con frío intenso de esta oleada de bajas temperaturas. Se espera una mañana con mínima de 5ºC, con cielo despejado y viento moderado desde el norte que podría dejarnos una sensación térmica más baja, inclusive cerca del bajo cero en zonas suburbanas. La falta de nubosidad que promovió el enfriamiento de la madrugada ahora jugará a favor, permitiendo una mañana a pleno sol que ayude a lidiar con el mercurio tan bajo. La tarde mantendrá el cielo mayormente limpio, con el viento soplando leve para que los 14ºC marquen una diferencia con el ambiente invernal del domingo. La noche cerrará en 10ºC con la temperatura sostenida por el viento norte durante toda la madrugada.

Clima de martes: afloja el frío por un rato

El amanecer del martes nos alejará del segmento de frío extremo con 7ºC, con viento moderado desde el norte y cielo despejado. Nuevamente la falta de nubosidad moldeará otra jornada con mucha amplitud térmica, llevándonos de una mañana invernal hasta una tarde agradable. Antes habrá que desandar un nuevo comienzo de jornada donde el viento en superficie obligue a abrigarse mucho. El sol será un aliado para desandar una jornada fresca pero que mostrará al termómetro un par de escalones arriba para ofrecer 16ºC a la tarde; una ganga a como están las cosas, con pocas nubes para darle el primer respiro a los friolentos. La noche también se anotará en la progresiva recuperación entregando 13ºC en un cierre despejado que mantendrá la circulación de aire templado.

Se espera que este fin de semana llueva Ricardo Pristupluk

Clima de miércoles: tarde de calor suave

El miércoles tendrá un amanecer con viento leve o calmo que permitirá apreciar el progreso de la mínima a 10ºC volviendo al segmento de amaneceres sin frío hostil con cielo despejado que progresivamente se irá poblando de nubosidad media y alta que conservará todo el día para dejarnos una jornada con sol intermitente. La tarde seguirá viendo recuperarse al mercurio ofreciendo 19ºC de máxima para poner al invierno en pausa después de tantos días fríos con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. La noche pedirá sacarle una manta al a cama en un cierre con 15ºC.

Clima de jueves: se apagan las estufas

El jueves mantendrá la circulación de aire templado para seguir sosteniendo la recuperación térmica. Se espera un amanecer con 12ºC de piso térmico, viento leve desde el noreste y cielo parcialmente nublado. La jornada alternará algunos tramos nubosos con pasajes más soleados, intensificando el viento del noreste después del mediodía para que el mercurio se atreva a una tarde de calor suave superando los 20ºC y haciendo apagar todas las estufas de la ciudad. La noche también mantendrá la tendencia entregando 16ºC.

Clima de viernes: la lluvia trae el frío

Se acabará el idilio térmico para el invierno con la entrada de un nuevo frente frío que se anunciaría con precipitaciones débiles pero continuas. Se prevé una mañana con 12ºC, viento moderado del sudeste y cielo mayormente nublado. A partir del mediodía se pincha el termómetro con probabilidad de precipitaciones y una importante intensificación del viento frío lo que recortará la máxima en 15ºC. La noche conservará la probabilidad de lluvia en cierre con ráfagas que harán sentir muy fríos los 9ºC para los que quieran salir.

El clima para esta semana, según Diego Angeli

Spoiler alert: así estará el clima el próximo fin de semana

El sábado comenzaría inestable, con probabilidad de precipitaciones aisladas. La tarde se muestra estable, pero con poco sol con máxima de 13ºC- El domingo mantendrá el viento frío y las nubes, aunque sin estimación de lluvias con temperaturas similares.

Eso es todo, amigos. Hoy tendremos una jornada de transición hasta temperaturas más amables, por lo que deberemos volver a lidiar con una mañana de bufanda, gorro de lana y campera gruesa, cuando ya pensábamos que había que salir de casa vestidos como un esquimal. Por la tarde notaremos que el evento de bajas temperaturas habrá finalizado cuando volvamos a máximas frescas, pero no frías. Treparán las temperaturas con el correr de los días y cuando la cosa se está por poner primaveral, con tardes de 21ºC, nuevamente un frente muy frío nos devolverá la lluvia para el viernes y nos dejará otra vez un fin de semana con el termómetro de bajo perfil por lo que ya está claro que el invierno quiere quedarse hasta el equinoccio y que la primavera puede esperar.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli