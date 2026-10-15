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Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Tandil para el 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 16 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:13.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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