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Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 20 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Tandil para el 20 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 20 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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