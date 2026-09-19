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Por dónde pasan River vs. Huracán y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo B se disputa este sábado a las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Facundo Tello

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Tobías Andrada sería titular ante Huracán; fue convocado a la selección argentina para los próximos amistosos
Tobías Andrada sería titular ante Huracán; fue convocado a la selección argentina para los próximos amistososPrensa River

Este sábado se enfrentan River y Huracán por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Monumental, a partir de las 19, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle por 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que otros cuatro equipos: Belgrano, el Decano y, justamente, Huracán. En diferencia de goles, el único que lo supera es el Pirata (+3 contra +2). El Globo, por su parte, está noveno y en la última jornada derrotó a Racing por 2 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Jordy Caicedo es uno de los jugadores más destacados del Globo y buscará anotar ante River
Jordy Caicedo es uno de los jugadores más destacados del Globo y buscará anotar ante RiverPrensa Huracán

River vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Óscar Cortés, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; y Jordy Caicedo.

Cronograma y resultados de la fecha 10

Viernes 18 de septiembre

  • Central Córdoba 2 - 2 Defensa y Justicia (Zona A)
  • Racing 3 - 1 Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

  • Gimnasia de La Plata 2 - 2 Banfield (Zona B)
  • Gimnasia de Mendoza 0 - 0 Deportivo Riestra (Zona A)
  • 16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
  • 19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
  • 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
En el último partido entre Huracán y River, por el Torneo Apertura 2026, el Millonario ganó 2 a 1
En el último partido entre Huracán y River, por el Torneo Apertura 2026, el Millonario ganó 2 a 1Gonzalo Colini - La Nación

Domingo 20 de septiembre

  • 14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
  • 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
  • 17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
  • 19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)
  • 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 21 de septiembre

  • 14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
  • 19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
  • 21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
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