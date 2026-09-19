Por dónde pasan River vs. Huracán y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan River y Huracán por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Monumental, a partir de las 19, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle por 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que otros cuatro equipos: Belgrano, el Decano y, justamente, Huracán. En diferencia de goles, el único que lo supera es el Pirata (+3 contra +2). El Globo, por su parte, está noveno y en la última jornada derrotó a Racing por 2 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Jordy Caicedo es uno de los jugadores más destacados del Globo y buscará anotar ante River Prensa Huracán

River vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Posibles formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Óscar Cortés, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; y Jordy Caicedo.

Cronograma y resultados de la fecha 10

Viernes 18 de septiembre

Central Córdoba 2 - 2 Defensa y Justicia (Zona A)

Racing 3 - 1 Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

Gimnasia de La Plata 2 - 2 Banfield (Zona B)

Gimnasia de Mendoza 0 - 0 Deportivo Riestra (Zona A)

16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium 19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports

En el último partido entre Huracán y River, por el Torneo Apertura 2026, el Millonario ganó 2 a 1 Gonzalo Colini - La Nación

Domingo 20 de septiembre

14.45 : San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports 17 : Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium 17 : Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports 19.15 : Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)

: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium) 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 21 de septiembre