Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:45.
Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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