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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 12 de junio
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 12 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 12 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:15 y se pone a las 17:47.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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