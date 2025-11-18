LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 22;

El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 19 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:37 y se pone a las 19:56.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

