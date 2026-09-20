Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 18:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: