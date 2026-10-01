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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 2 de octubre
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 2 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 18:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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