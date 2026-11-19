Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 20 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:26 y se pone a las 19:40.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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