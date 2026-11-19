Si bien están los hijos que desde temprana edad saben que seguirán la misma carrera profesional que sus padres, hay otros que deciden tomar un camino completamente diferente. Estos dos casos pueden darse dentro de una misma familia, tal y como sucedió en el clan Sabatini-Fulop. Mientras Oriana Sabatini siguió los pasos de su madre en los medios y construyó una carrera como actriz y cantante, su hermana menor, Tiziana, siempre se mantuvo alejada de los flashes y eligió desarrollar su creatividad desde otro lado. Hoy, a los 27 años, tiene su título de diseñadora gráfica y lidera su propio proyecto.

Tiziana Sabatini tiene 27 años, es diseñadora gráfica y tiene un estudio creativo (Foto: Instagram @tizianasabatinif)

Nacida el 1 de junio de 1999, Tiziana es la hija menor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Aunque de chica realizó producciones junto a su madre y su hermana y tomó clases de canto, nunca proyectó una carrera en el mundo del espectáculo. Encontró su lugar en el Diseño Gráfico, carrera de la cual se recibió en 2021 en la Universidad de Palermo. Se especializó en marcas y fundó junto a Sol Kaufer Complemento Estudio Creativo, una propuesta dedicada al branding y al naming de marcas. Incluso para su vida profesional, decidió darse a conocer frente a los clientes también con su apellido materno.

Tiziana eligió un camino distinto al de sus padres y su hermana y en 2021 se graduó como diseñadora gráfica (Foto: Instagram @tizianasabatinif)

Según la descripción de su sitio web, se dedican a “desarrollar marcas con propósito y personalidad, creando identidades visuales memorables, estratégicas y con gran impacto emocional” y acompañan a sus clientes “desde la conceptualización hasta la ejecución, abarcando de forma integral todas las áreas del diseño gráfico”. Trabajan con proyectos de moda, gastronomía y cosmética y también fueron parte del lanzamiento de Oriana como autora, diseñando la portada de su libro Podría quedarme acá, en la cual buscaron traducir “el universo crudo, íntimo y visceral que da forma a la obra”.

Desde 2021, la joven está al frente de Complemento Estudio Creativo, la cual se dedica al branding y al naming de marcas (Instagram @complemento.estudio)

Si bien la menor de las Sabatini elige que su trabajo hable por sí solo, en el último tiempo decidió exponerse un poquito más y grabó videos junto a su socia para dar a conocer su proyecto. Incluso esta semana fue la protagonista de un reel con recomendaciones a la hora de emprender. Rápidamente, tanto su madre como su hermana los compartieron, evidenciando, una vez más, su apoyo incondicional.

El proyecto laboral de Tiziana Sabatini

De más está decir que Catherine Fulop es fanática de sus hijas y no duda en compartir en sus redes sociales sus logros y momentos juntas. Justamente cuando Tiziana cumplió años, le dedicó un emotivo posteo en Instagram que, además de un video, incluyó un profundo y conmovedor mensaje: “Hace 27 años llegaste a nuestras vidas para llenarla de amor, de risas, de aprendizajes y de esa luz tan especial que llevás a donde vas. Mi maraquita, la más chiquita de la casa, pero también una de las personas más fuertes, capaces e independientes que conozco”.

El posteo que le dedicó Catherine Fulop a Tiziana por sus 27 años (Foto: Instagram @fulopcatherine)

“Me siento profundamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. De tu coherencia, de tu enorme corazón, de la forma en que enfrentás cada desafío, de la amiga maravillosa que eres y de la pasión con la que construís tu camino”, escribió. “Gracias por ser muchas veces mi cable a tierra y por recordarme, incluso sin darte cuenta, lo importante que es vivir con autenticidad y amor (...) Y quiero que sepas algo: así como vos siempre estás para los demás, tu mamá siempre va a estar para vos. Para acompañarte, sostenerte, celebrarte y recordarte que podés con todo, incluso cuando tú misma lo dudes. Te amo con todo mi corazón. Que te mimen siempre, que te llenen de abrazos, de amor y de felicidad, porque nadie se lo merece más que tú”, cerró.

Aunque se acostumbró a la exposición por la popularidad de sus padres, Tiziana siempre supo que eso no era algo que elegía para su vida. “No es lo que más me gusta, no me divierte exponerme. Y menos me gusta que la gente opine sobre mi vida”, sostuvo en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina hace unos años. Esta premisa se mantuvo, puesto que fue la única integrante de la familia en no pronunciarse sobre el conflicto con su tía Gabriela Sabatini.

Paulo Dybala, Oriana, Osvaldo y Tiziana Sabatini y Catherine Fulop Instagram: @fulopcatherine

Asimismo, en el pasado también reconoció que le molestaban las comparaciones con su hermana: “Somos dos personas totalmente distintas. Nos podemos parecer físicamente, pero somos muy diferentes. Igual, es inevitable, todo el mundo nos compara”, dijo, pero hizo énfasis en su buena relación, que no es solo de hermanas, sino también de amigas.

Tiziana, hermana de Oriana, es la madrina de Gia (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Más allá de su bajo perfil, la diseñadora tiene una fuerte presencia en Instagram, donde acumula 466 mil seguidores. Además de su trabajo, está felizmente en pareja desde hace varios años con el jugador de rugby Joaquín Ezcurra y este año estrenó doble rol: el de tía y madrina de Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala nacida en Roma el 2 de marzo. Estuvo en Roma para darle la bienvenida a su ahijada y realizó varios viajes a la capital italiana para visitarla y llenarla de mimos.