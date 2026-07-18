LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre 17 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 19 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 19 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 19 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:36.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Macri, antes de la final: el vínculo con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota futbolera que casi lo deja soltero
    1

    Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero

  2. Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para alentar a Messi en la final del Mundial
    2

    Pileta, lectura y relax: Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para alentar a Messi en la final del Mundial

  3. Llegan 4000 toneladas de un selecto negocio agrícola de una empresa argentina
    3

    Estados Unidos: llegan 4000 toneladas de un selecto negocio agrícola de una empresa argentina

  4. Las sorpresas que puede dar Trump en una final en la que también será protagonista
    4

    Las sorpresas que puede dar Trump en una final en la que también será protagonista