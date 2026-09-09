Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:12.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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