VIDEO: el bombazo de Alexis Mac Allister que le dio la victoria a Liverpool ante Atlético de Madrid

Alexis Mac Allister había prometido dar “el 100%” por Liverpool pese a la tristeza que le provocó saber que el club no está dispuesto, por ahora, a ofrecerle una renovación. Apenas un día después, el campeón del mundo respondió dentro de la cancha: sacó un formidable zurdazo para vencer a Jan Oblak y concretar la remontada ante Atlético de Madrid, en Anfield, por la primera fecha de la Champions League.

El partido también había tenido protagonismo argentino durante la primera parte. Julián Alvarez encontró espacio para asistir a Marcos Llorente para el gol que adelantaba al Atleti. El español volvió a convertir en un escenario particular para su carrera: de los 10 goles que tiene en su carrera en Champions, cinco fueron en Anfield, estadio al que incluso homenajeó al llamar de esa manera a su perro.

Liverpool encontró el empate sobre el final de la primera parte, por medio de Dominik Szoboszlai. Tras una recuperación del número ocho, el ataque local terminó con un sorprendente taco del central uruguayo Ronald Araújo, que dejó al mediocampista en posición favorable dentro del área. El mediocampista definió y estableció la igualdad antes del descanso.

El equipo del Cholo Simeone se había mostrado algo más cómodo durante una primera mitad pareja, en la que los arqueros tuvieron intervenciones importantes. Alvarez, que volvía a ser titular para los colchoneros, también probó desde afuera del área y se mantuvo activo en ataque, con buenas resoluciones cada vez que entró en contacto con la pelota.

El escenario cambió en el comienzo del segundo tiempo. Liverpool salió con mayor determinación y tuvo una primera oportunidad clara con Bradley Barcola, que quedó mano a mano con Oblak. El esloveno volvió a responder y evitó el gol, pero a los 50 minutos ya no pudo hacer nada.

Alex Baena realizó un despeje corto, que pegó en Alexander Isak, y que quedó en poder de Mac Allister cerca del área. Sin controlar —y haciéndole el gesto a su compañero Szoboszlai para que la dejara—, el mediocampista argentino conectó la pelota de primera con la zurda y sacó un potente remate hacia el primer palo. Oblak apenas pudo seguir la trayectoria: el disparo terminó en la red y desató el festejo en Anfield.

El gol adquiere otro significado por lo ocurrido en la conferencia de prensa previa al estreno europeo. Mac Allister, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2028, reveló que Liverpool le comunicó que no estaba en condiciones de ofrecerle una extensión, a diferencia de lo ocurrido con sus compañeros Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, había expresado el argentino de 27 años.

Sin embargo, dejó en claro que esa situación no modificará su compromiso con Liverpool: “Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”. También reconoció que tuvo posibilidades de marcharse durante el último mercado, aunque eligió continuar: “Creo que ahora mismo estoy en el club correcto”.

Un día después de aquellas declaraciones en la previa al duelo, Mac Allister volvió a hablar en el lugar en el que más cómodo se siente. Esta vez fue con la zurda y con un bombazo que le dio la victoria a Liverpool ante Atlético de Madrid en Anfield. Luego, antes del final, salió reemplazado, no sin antes ser despedido en un mar de aplausos de los hinchas.