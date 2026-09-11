Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará con nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:13.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con lluvia y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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