Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:58.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.