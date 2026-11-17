El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.