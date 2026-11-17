La Justicia de Mendoza investiga por estas horas la muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años que falleció en la madrugada de este domingo en su vivienda en el departamento de Rivadavia luego de regresar descompuesta del cumpleaños de 15 de una compañera de colegio. Cuando llegó del festejo, la joven manifestó que se sentía mal de salud. Su madre sospecha que “algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto”.

Según el relato de María, la mamá de la víctima, en diálogo con el medio local Radio Nihuil, su hija arribó a su domicilio, en el distrito Los Árboles, cerca de las 3.30 de la mañana". “Se descompuso y vomitó con olor a vino”, agregó. En ese momento tuvo que ser asistida para bañarse y cambiarse. Luego se acostó a dormir.

Investigan en Mendoza la muerte de una adolescente ocurrida tras una fiesta de 15: “Algo le pusieron en la bebida”.

Estaba invitada al baile y no a la cena, por lo cual se descarta que la haya afectado alguna comida. Kiara debía volver a su casa a las 3. “Como no volvía, la llamé y me dijo que estaba demorada porque no encontraba al primo”, detalló su mamá.

Alrededor de las 10 de la mañana, la mujer advirtió que Kiara no respiraba y solicitó ayuda al 911. Personal policial le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado, pero el médico constató el fallecimiento.

En la investigación por lo sucedido interviene ahora la Oficina Fiscal de Rivadavia, a cargo de Héctor Rosas. Por el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte. Por lo pronto, en las próximas horas serán citados los otros adolescentes que asistieron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles para que presten declaración testimonial.

Los estudios médicos y las pericias serán fundamentales para determinar qué ocurrió. Los resultados de los estudios anatomopatológicos tardarán por lo menos 15 días. Se sabrá, mediante el chequeo de las vísceras, si la menor sufrió algún tipo de intoxicación durante ese festejo.