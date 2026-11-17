PUERTO PRÍNCIPE.- Miles de personas salieron a las calles en Haití en apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por desplegar fuerzas militares de su país con el objetivo de luchar contra las pandillas criminales haitianas. “¡No te rindas!“, reza uno de los carteles que exhibió uno de los manifestantes.

La movilización principal se desarrolló en Puerto Príncipe, capital del país caribeño, y es la segunda en menos de una semana, tras la llevada a cabo el pasado viernes, con protagonismo de estudiantes.

“¡Bukele está aquí para liberarnos!” y “¡denles los drones y los perros!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los ciudadanos haitianos en la movilización, según consignó AP.

Miles de haitianos se movilizaron

La acción sucede luego de que el presidente salvadoreño enviara a fines de octubre más de 2000 militares a Haití con el fin de desarticular a las bandas criminales.

“Casi hemos terminado de desplegar a nuestros soldados y nuestro equipo en suelo haitiano. Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas. Somos un país modesto en desarrollo”, había expresado Bukele el 29 de octubre.

Y agregó: “Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa. Y estamos dando una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo”.

Movilización en Haití

En las últimas semanas, los militares salvadoreños realizaron una serie de operativos en coordinación con las fuerzas militares locales para luchar contra diversas pandillas y recuperar zonas que habían sido tomadas. El objetivo inicial de Bukele era el de recuperar a cuatro soldados que presuntamente habían sido secuestrados por una de las bandas.

“Cumplimos nuestra promesa… Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar luchar", publicó el presidente salvadoreño el 9 de noviembre en X.

De acuerdo a un informe de International Crisis Group, una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico, según su propia descripción, la misión salvadoreña “promete un alivio temporal del azote de las pandillas”.

Bukele MARVIN RECINOS - AFP

“Haití debería empezar a prepararse ahora para el día en que sus propias fuerzas vuelvan a ser convocadas para asumir por sí solas la responsabilidad de la seguridad nacional”, indicó.

En ese marco, miles se movilizaron este martes en Puerto Príncipe, para respaldar el apoyo de Bukele. “Gracias. El pueblo haitiano te considera un salvador. Sigue luchando contra las bandas criminales, porque de lo contrario acabarán matándonos a todos. ¡Sigue adelante! ¡No te rindas! Haití te necesita!“, señala uno de las carteles que exhibió uno de los ciudadanos locales.

Con información de la agencia AP