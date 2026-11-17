El diputado nacional y secretario general de Pro, Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, aseguró hoy que le gustaría competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En medio de la tensión entre el líder de Pro y su primo, Jorge Macri, De Andreis advirtió que no descarta presentarse como candidato en la Capital y enfrentar al actual alcalde.

“A mí me gustaría ser candidato a jefe de gobierno. Más adelante, veremos cuándo... He decidido volver a dedicarme full time a la política”, afirmó el principal colaborador de Mauricio Macri en diálogo con Radio Rivadavia.

De Andreis dijo que podría anotarse en la contienda en 2027 o 2031. Consultado sobre si estaría dispuesto a retar a Jorge Macri en una interna de Pro, el diputado respondió: “No descarto nada, no me quiero apresurar”.

De Andreis blanqueó sus ambiciones en plena interna entre Macri y su primo. El expresidente aún no definió si avalará al jefe de gobierno en su intento de acceder a un segundo mandato. Durante los últimos meses, en el seno de Pro se especula con que Macri podría alentar un plan B en la Capital por las diferencias que mantiene con su primo, Jorge.

Mauricio Macri, Fernando de Andreis y Carlos Sadir Pro

Los primeros desencuentros entre los Macri surgieron después de que Pro sufriera una dura derrota frente a La Libertad Avanza en las legislativas porteñas de mayo del año pasado. El exmandatario responsabilizó al alcalde por el diseño de la estrategia -desdobló los comicios y apostó a confrontar con Javier Milei- y le reclamó cambios drásticos en el Gabinete.

Hoy, De Andreis sugirió que aún “falta” tiempo para saber si el líder de Pro lo va a apoyar. También contó que habló con el actual jefe de gobierno sobre sus intenciones. “Jorge sabe que quiero ser candidato”, apuntó.

El dirigente leal a Mauricio Macri habló después de que la cúpula de Pro definiera que sus bloques respaldarán en el Congreso el proyecto de reforma electoral de Milei, que incluye la suspensión de las PASO en 2027. Así lo decidió hoy el partido en una reunión encabezada por Mauricio Macri, antes del tratamiento en comisión en el Senado.

“Por ahí en la ciudad quedan las PASO, no lo sabemos”, planteó De Andreis, uno de los interlocutores que designó Macri para negociar el acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios del año próximo. El otro encargado de llevar adelante las tratativas es el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, quien apoya el plan reeleccionista de Jorge Macri.

Hasta ahora, Jorge Macri sostuvo que no pretende remover las primarias en la Capital, tal como le piden los libertarios. En caso de que apueste a suprimir esa herramienta, debería juntar los votos para aprobar el proyecto en la Legislatura porteña.

A nivel nacional, el macrismo ya definió que le dará el visto bueno a la iniciativa impulsada por la Casa Rosada para removerlas a nivel nacional. “Vamos a acompañar la suspensión de las PASO”, ratificó De Andreis en la entrevista, respecto de la reforma electoral de Milei. Los motivos: “hacer todo lo que está a nuestro alcance para que no vuelva el kirchnerismo”; cada frente debe financiar su discusión interna ante el “esfuerzo” que se le está pidiendo a la gente; y las elecciones presidenciales “indirectamente generan una suerte de parate o corrida en la economía”, por lo que habría que postergar este efecto.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026

En un poroteo ajustado como el de la reforma política, el respaldo del Pro es clave para La Libertad Avanza. Las bancadas macristas suman tres senadores y 12 diputados. No cuentan con representación en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Al margen del acuerdo con la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, el secretario general de Pro sostuvo que “todavía se tienen que discutir” cuestiones como los cambios en la personería jurídica de los partidos, el financiamiento, el costo de la propaganda y las colectoras, “que es lo más controvertido del proyecto”.

El último borrador del Gobierno incorporó hasta dos adhesiones para las listas legislativas nacionales, un sistema que permite que un candidato presidencial compita con más de una lista de legisladores adosada a la propia. Las colectoras habían sido prohibidas por el gobierno de Macri.

“No está clara su constitucionalidad”, afirmó De Andreis sobre el sistema de adhesiones. Planteó que, en la elección de senadores, dos listas del mismo frente podrían ganar los tres senadores. En concreto, la Constitución establece que cada provincia ubica dos senadores por la mayoría y uno por la minoría (la oposición); en este caso, un mismo sector político podría colocar las tres bancas. “Para mí, eso es de mínima peligroso, polémico”, dijo. Y agregó: “Nosotros creemos que esto no corresponde, a priori”.

Además, De Andreis manifestó que “no es lo ideal cambiar las reglas a esta altura” y que el timing para tratar la reforma es “border”. “Es este año, el año que viene no”, sentenció.