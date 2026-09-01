Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 28; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 2 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Mel Gibson, otra vez en problemas por su actitud captada en un video que se hizo viral
    1

    Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”

  2. Ordenaron la captura nacional e internacional de un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
    2

    Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem

  3. Una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica
    3

    “Lo máximo a lo que se puede llegar”: una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica

  4. El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso
    4

    El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso