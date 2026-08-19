Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:50 y se pone a las 19:02.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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