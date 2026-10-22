Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:35.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con tormenta débil y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.