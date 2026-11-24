El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará cubierto con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.