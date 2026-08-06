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Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 7 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 7 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 7 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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