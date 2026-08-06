La autocrítica de Gianni Infantino no cambió la postura de la UEFA, que mantiene su boicot a los Mundiales

Pese a la carta de disculpa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a la reunión de crisis con la cúpula gerencial de la entidad, celebrada este último miércoles en Rabat (Marruecos), el fútbol europeo mantiene su boicot a las competencias organizadas por el ente rector de ese deporte. “El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada”, sostuvo la UEFA, responsable del fútbol en el Viejo Continente.

En respuestas a consultas de varios medios europeos, la entidad que preside el esloveno Aleksander Čeferin fue más allá: “Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, las propuestas para vender las principales competiciones tenían que ser retiradas, y en segundo lugar, se deben ofrecer garantías de que jamás se volverán a realizar semejantes intentos de desfigurar el juego de esta manera”, recordó la UEFA.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Darko Vojinovic - AP

Y concluyó: “Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó de manifiesto en su declaración del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene”. Si el boicot europeo a las competencias internacionales permanece vigente, el primer torneo en sufrir las consecuencias será el Mundial Sub 20 femenino de Polonia, que se disputará en ese país a partir del sábado 5 de septiembre. Ese día, la selección argentina se medirá con el equipo local desde las 10 de la mañana en el estadio de Katowice.

Más allá de las cuestiones declarativas, resulta curioso pensar que la UEFA boicoteará un torneo organizado por una de sus afiliadas (Polonia). Así, a los opositores europeos les quedan dos caminos: forzar la realización de un Congreso Extraordinario que tenga como único tema en agenda la remoción de Infantino, o ungir a un candidato de consenso entre todos los países que quieren un cambio. Tienen hasta el próximo 18 de noviembre para hacerlo. Luego, claro, deberán hacer lobby para conseguir los votos en el Congreso de Rabat (Marruecos) donde en marzo del año próximo se decidirá si Infantino reelige o no.

La fachada del edificio de la FIFA en Salé, en las afueras de Rabat (Marruecos), donde los principales ejecutivos de esa entidad se reunieron con el presidente, Gianni Infantino ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

En el caso de que opten por la vía del Congreso Extraordinario, las fuentes al tanto creen que tomarán ese camino si (y solo si) tienen los votos para conseguir la destitución del presidente en ejercicio. Para convocarlo se necesita la quinta parte de los 211 países integrantes de la FIFA. Es decir, 43 apoyos. La UEFA llega a ese número en soledad (tiene 55 miembros), pero podría incurrir en un grave error estratégico si llama al Congreso Extraordinario y después no consigue el apoyo necesario para sacar a Infantino: necesita la mitad más uno de los votos. Es decir, 106. Traducido: la UEFA precisa aliados para lograr su cometido. Tal vez por eso la prensa europea especula con una reunión en Salzburgo (Austria) entre el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y el presidente de la UEFA. Se encontrarían el próximo miércoles.

The wait is nearly over for the #U20WWC in Poland! ⏱️ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 5, 2026

La postura de la Conmebol

Mientras tanto la entidad sudamericana, que nuclea a los diez países del continente, hizo este jueves una reunión virtual de su Consejo directivo. Con la presencia del argentino Claudio “Chiqui” Tapia, celebró que el proyecto de monetización del Mundial conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE) haya sido dejado de lado. Sin embargo, abogó por continuar por los caminos constitucionales, entre los que mencionó la presentación de candidatos para las elecciones de marzo y el Congreso de Rabat de 2027. Del eventual Congreso Extraordinario, ni una palabra.

Esa omisión puede entenderse como un apoyo velado al presidente Infantino, sobre todo a partir de la buena relación del ítalo-suizo con el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Además, los dirigentes sudamericanos creen que el brutal éxito del Mundial 2026 redundará en más y mejores ingresos del programa FIFA Forward, destinado a promover y financiar iniciativas para el desarrollo del fútbol en los diferentes países.

Comunicado: El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 6, 2026

“El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA y, posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030″, dice el comunicado de la Conmebol.

Y agrega: “En consecuencia, la CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales. El Consejo de la CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza”.

Inglaterra y Croacia retiran su apoyo

La FA inglesa confirmó que le había mandado una carta a Infantino retirándole el apoyo que le había dado antes del Mundial para su eventual reelección al frente de la FIFA. La votación en el seno de la asociación inglesa no había sido unánime, y esas disidencias se hicieron aún más patentes luego de la difusión del plan de la FIFA para privatizar el Mundial. Con todo, los dirigentes ingleses declinaron publicar el texto del documento enviado a Infantino en el que le retiran el apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

Este jueves, la ola opositora al actual presidente de la FIFA sumó un nuevo país, Croacia. La federación croata comunicó que ya no confiaba en el liderazgo de Infantino. “La Federación Croata de Fútbol ha informado a la FIFA de su decisión de retirar el apoyo expresado anteriormente a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA”, comunicaron los ejecutivos de ese país a la cadena inglesa Sky Sports.

Croacia le retiró su apoyo a Gianni Infantino para las próximas elecciones de la FIFA JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mensaje continuó: “Esta decisión se produjo tras una reevaluación exhaustiva dentro de la federación a la luz de los recientes acontecimientos en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las discusiones dentro de nuestros órganos rectores. Consideramos que nuestra posición ha sido comunicada claramente a la FIFA y no tenemos más comentarios que añadir en este momento”.

Antes del comienzo de la Copa del Mundo, Infantino tenía en su poder cerca de 200 cartas de apoyo a su reelección, que parecía asegurada. Esa abrumadora mayoría menguó luego de su fallido plan de privatizar el 20% del Mundial. Y del llamado “caso Balogun”. La UEFA europea y la Concacaf de América Central, del Norte y el Caribe son sus principales enemigos. Asia está dividida. América del Sur (Conmebol) y África se mantienen como aliados.