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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de junio, la temperatura rondará entre 13 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 12 de junio
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 12 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 12 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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