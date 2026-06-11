Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos

Jennifer Lopez volvió a convertirse en noticia por una confesión explosiva. Durante una entrevista en el podcast Films To Be Buried With, conducido por el actor y guionista Brett Goldstein, la estrella habló sobre algunas de sus películas favoritas y terminó revelando cuáles son los actores con los que le hubiera gustado tener relaciones sexuales.

La conversación se dio a raíz de que se encuentra promocionando Office Romance, la nueva comedia romántica que protagonizan juntos y que fue escrita por el propio Goldstein, conocido mundialmente por su papel en la exitosa serie Ted Lasso.

En medio de la charla, la cantante de ascendencia puertorriqueña recordó una de las películas que más la marcó: True Romance (conocida en América Latina como La Fuga). Este film fue estrenado en el año 1993 y contaba con un elenco repleto de estrellas como Christian Slater, Dennis Hopper, Gary Oldman, Brad Pitt, Val Kilmer, entre otros galanes. Según confesó, en aquella época le fue casi imposible no sentirse atraída por varios de sus protagonistas.

JLO fue parte del podcast de Brett Goldstein (Foto: Instagram @JLO)

Al repasar el reparto de la película, la cantante comenzó a mencionar uno por uno a los actores que participaron en la producción. “Hay todos estos personajes sórdidos en esta película. Christian Slater, que trabaja en esta tienda de discos, que tiene alucinaciones de Elvis, interpretado por Val Kilmer”, recordó sobre una de sus escenas favoritas.

También elogió el trabajo de las actrices, quienes a su parecer también tenían una belleza muy cautivadora. “Patricia Arquette no podría estar mejor como una prostituta con un corazón de oro, la más dulce. Y luego tener a Dennis Hopper y a su padre Christopher Walken en una de las mejores escenas de todos los tiempos entre dos actores. Luego a Brad Pitt como un fumador de marihuana y a James Gandolfini. Gary Oldman”, mencionó extasiada.

Fue entonces cuando lanzó la frase que sorprendió a todos. “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro. Todos estuvieron jodidamente buenos en esta película”, admitió entre risas de complicidad con su amigo. La artista explicó que gran parte de esa atracción estaba vinculada al carisma y a la intensidad que transmitían los personajes en la pantalla.

Jennifer Lopez fue la invitada de Brett Goldstein a su nuevo ciclo de podcasts (Foto: Instagram @mrbrettgoldstein)

“Sus actuaciones fueron de primera categoría y muy dinámicas en estas escenas. Patricia y James Gandolfini, la forma en que él entra, se dan una paliza, Christian Slater llega y la rescata y ella tiene esa cara durante el resto de la película, pero sigue siendo muy sexy”, recordó como una verdadera fanática de las películas de acción de los 90.

Incluso mencionó que uno de los papeles que más le gustó fue el de Gary Oldman como Drexl Spivey, quien aparece caracterizado con rastas, dientes de oro y una estética completamente diferente a la que lleva la estrella de 68 años de edad en la actualidad. “Los dientes de oro, todo el look, las rastas... me gusta”, comentó entre risas, generando la reacción divertida de Goldstein.

Los rumores de romance entre JLO y Brett Goldstein

Jennifer Lopez desmintió los rumores de romance con Brett Goldstein (Foto: Instagram JLO)

La química entre JLO y Brett Goldstein durante la promoción de Office Romance alimentó rumores sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, la cantante se encargó de desmentir esas versiones durante una reciente aparición en el programa Today. “Nunca hay una ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona”, aseguró.

Su compañero de elenco, que se encontraba junto a ella durante la entrevista, aprovechó para bromear sobre la situación. “Creo que si te quedás cerca de ella, eso es lo que pasa. Por eso estuve tan cerca todo este tiempo”, respondió provocando risas en el estudio.