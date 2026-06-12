México en alerta: la zona del golfo que permanecerá en vigilancia durante la temporada de huracanes

La temporada ciclónica en el océano Atlántico ya comienza a mostrar señales de actividad cerca de México. Aunque por ahora no existe una amenaza inmediata de desarrollo significativo, los pronósticos mantienen bajo observación una amplia región del Golfo de México, donde una zona de baja presión podría formarse en los próximos días y generar lluvias abundantes sobre distintos estados del sureste mexicano.

Temporada de huracanes 2026: el NHC vigila la Bahía de Campeche

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), una amplia área de baja presión tiene probabilidades de desarrollarse sobre la Bahía de Campeche a partir del viernes 12 de junio.

El organismo explicó que el fenómeno estaría asociado a una onda tropical que actualmente se desplaza hacia el oeste sobre la península de Yucatán.

Los especialistas indicaron que las condiciones ambientales previstas serán apenas favorables para una posible organización del sistema antes de que avance tierra adentro sobre el este de México entre el sábado por la noche y el domingo. Por ese motivo, la posibilidad de formación ciclónica se mantiene baja tanto en el corto como en el mediano plazo.

Según el pronóstico oficial del NHC, la probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas es de apenas 10%, mientras que la estimación para los próximos siete días también permanece en 10%.

Aun así, la región continuará bajo monitoreo debido a que la presencia de una baja presión puede provocar impactos relevantes incluso sin alcanzar la categoría de tormenta tropical.

Lluvias intensas en México: Yucatán y Quintana Roo, bajo monitoreo

De acuerdo con el apartado especial de la discusión tropical publicada por el NHC, la principal amenaza asociada al sistema no será el fortalecimiento de un ciclón, sino las precipitaciones abundantes previstas para la península de Yucatán y zonas cercanas.

Los meteorólogos explicaron que una gran cantidad de humedad ya se encuentra concentrada sobre la región, situación que favorecerá la formación de aguaceros y tormentas eléctricas hasta finales del sábado. Como consecuencia, algunas áreas podrían recibir acumulados de lluvia significativos en un período relativamente corto.

Los modelos meteorológicos indican una probabilidad de formación de apenas un 10% para los próximos dos días y un 10% adicional a siete días NHC

Las estimaciones más elevadas se concentran sobre el norte de Belice y el sur del estado mexicano de Quintana Roo, donde podrían registrarse entre seis y ocho pulgadas (15,2 y 20,3 centímetros) de precipitación en aproximadamente 48 horas.

En otras zonas de la península también se esperan acumulados importantes. El pronóstico contempla lluvias de hasta dos a cuatro pulgadas (5,1 a 10,2 centímetros) en sectores del este de Campeche y del este del estado de Yucatán.

Golfo de México: vientos fuertes y oleaje por baja presión en Campeche

La presencia de la baja presión también tendrá efectos sobre la circulación del viento en el Golfo de México. Según el análisis del Centro Nacional de Huracanes, actualmente ya se observan chubascos dispersos y algunas tormentas cerca de la península de Yucatán, asociados a una vaguada superficial ubicada sobre las aguas del golfo.

Los datos satelitales muestran vientos del sureste de intensidad moderada a fuerte en diversos sectores de la cuenca. Además, el pronóstico indica que el contraste entre la baja presión prevista y una zona de alta presión instalada sobre el noreste del golfo favorecerá una franja persistente de vientos intensos durante los próximos días.

Esta situación abarcará un corredor marítimo que se extenderá desde el noroeste de la península de Yucatán hasta la costa de Texas. Allí se prevén vientos frescos a fuertes acompañados por oleaje de intensidad moderada a agitada al menos hasta la noche del sábado.