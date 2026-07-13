Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 14 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:39.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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