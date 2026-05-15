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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de mayo, la temperatura rondará entre 15 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 16 de mayo
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 16 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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