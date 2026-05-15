Se emitió una alerta por granizo “enorme” en Texas: qué se espera del clima en EE.UU. hoy 15 de mayo

Una compleja combinación de calor intenso, humedad y sistemas frontales mantendrá en alerta a buena parte de Estados Unidos durante este viernes y el fin de semana. Desde las Llanuras hasta el Medio Oeste, millones de personas quedarán expuestas a tormentas severas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas e incluso tornados aislados.

Alerta meteorológica en Texas, Wisconsin e Iowa por granizo gigante y tormentas severas

La cadena FOX Weather elevó aún más la preocupación al advertir que más de siete millones de personas quedarán bajo la mayor amenaza de granizo severo este viernes. Según el informe meteorológico, un corredor de más de 1200 millas (1931 kilómetros), desde Wisconsin hasta Texas, podría registrar fenómenos intensos a partir de la tarde.

Satélite De La NOAA Hoy

La publicación destacó que algunas superceldas podrían producir granizo “enorme” de hasta tres pulgadas (7,6 centímetros) de diámetro. Además, aunque los tornados no serán el principal peligro durante esta jornada, las áreas bajo riesgo serían las más propensas a registrar tornados aislados.

FOX Weather también explicó que una capa cálida en la atmósfera podría limitar inicialmente la formación de tormentas durante las primeras horas del viernes. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera que las superceldas logren romper esa barrera atmosférica.

Iowa, Nebraska y Kansas bajo riesgo de tornados y granizo este 15 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que un frente casi estacionario atravesará la zona central del país norteamericano y actuará como detonante para repetidas rondas de tormentas fuertes entre este viernes y el domingo.

Según el organismo, el área más comprometida durante hoy estará ubicada sobre Iowa, aunque el riesgo también se extenderá hacia Nebraska, Kansas, Oklahoma y los Panhandles de Texas.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un riesgo para gran parte de Iowa, donde las tormentas podrían desarrollarse con fuerza durante la tarde y profundizarse hacia la noche gracias al avance de un frente cálido y al incremento de la humedad en niveles bajos de la atmósfera.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) identificó a Iowa como el epicentro del riesgo para este viernes, donde la humedad en niveles bajos favorecerá el desarrollo de tormentas rotativas SPC

El SPC indicó que las condiciones favorecerán la formación de superceldas, un tipo de tormenta intensa que suele asociarse con granizo gigante, ráfagas violentas y tornados. El organismo señaló que algunos núcleos podrían generar piedras de granizo de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro, especialmente entre Iowa y Wisconsin.

Vientos de más de 113 km/h y tormentas amenazan Texas, Iowa y Wisconsin

El SPC detalló que las tormentas más organizadas podrían evolucionar hacia un sistema convectivo de gran escala sobre Iowa, y luego se desplazarían hacia el este y sudeste con vientos destructivos. Algunas ráfagas podrían superar las 70 millas por hora (113 km/h).

Más al sur, desde el sudoeste de Kansas hasta el oeste de Texas, el organismo prevé tormentas dispersas de base elevada impulsadas por el intenso calentamiento diurno y aire más frío en niveles medios de la atmósfera. Allí también podrían registrarse ráfagas aisladas por encima de 70 millas por hora (113 km/h), acompañadas en algunos casos por caída de granizo marginal.

Entre las zonas con posibilidad de fenómenos severos durante este viernes aparecen:

Iowa

Nebraska

Wisconsin

Kansas

Oklahoma

Panhandles de Texas

Minnesota

Illinois

Sectores de Indiana, Ohio y Kentucky

Nueva Inglaterra tendrá lluvias intensas antes de una mejora parcial del clima

Según el NWS, el noreste de Estados Unidos tendrá un inicio de viernes marcado por precipitaciones persistentes y ambiente frío. Las lluvias afectarán principalmente a Nueva Inglaterra debido a un sistema de baja presión en altura que lentamente comenzará a desplazarse mar adentro.

Con el correr del día, las precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente y un sistema de alta presión favorecerá condiciones más estables sobre gran parte de la Costa Este. Sin embargo, la mejora será temporal.

El pronóstico anticipa que durante el sábado volverán las lluvias y tormentas embebidas en sectores de Nueva Inglaterra, antes de que la actividad se debilite nuevamente hacia la mañana del domingo por el avance de un frente frío.

En los Panhandles de Texas y el oeste de Kansas, el intenso calor facilitará tormentas de base elevada con microbursts descendentes durante la tarde NWS

El Pacífico Noroeste espera nieve, lluvias y descenso de temperaturas

Mientras el centro y este enfrentarán calor y tormentas severas, el panorama será completamente distinto en el Pacífico Noroeste y las Montañas Rocosas del norte. El NWS pronosticó el ingreso de una nueva vaguada en altura y el avance de un frente frío que provocarán un aumento progresivo de la inestabilidad durante el fin de semana.

Las lluvias comenzarán a extenderse tierra adentro y podrían alcanzar sectores montañosos con precipitaciones mixtas y nieve en elevaciones altas.

El organismo indicó que la nieve aparecerá principalmente sobre áreas interiores del Pacífico y las Rocosas del norte hacia comienzos del domingo. Además, el fortalecimiento de un sistema de baja presión sobre las Altas Llanuras del norte y centro de EE.UU. incrementará la intensidad del viento.

El SPC alerta por posibles tornados fuertes en Kansas y Oklahoma para el lunes

FOX Weather remarcó que el patrón meteorológico severo persistirá tanto el fin de semana como en los primeros días de la próxima semana. Para el sábado, el SPC prevé una nueva ronda de tormentas severas en las Llanuras y partes del Medio Oeste.

La cadena señaló que durante la tarde del sábado podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque nuevamente se espera que las superceldas se organicen y consoliden hacia la noche, lo que aumentará la amenaza de tornados.

Las áreas bajo riesgo para el sábado incluirán gran parte de Nebraska y sectores del oeste y centro de Iowa, mientras que el nivel de amenaza más bajo abarcará regiones de Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones aparece en el pronóstico para el lunes. FOX Weather informó que el SPC ya advirtió sobre una “creciente posibilidad de tornados fuertes a intensos” durante la tarde de ese día en sectores del centro de Kansas y el norte de Oklahoma.