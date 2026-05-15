Cómo impactará El Niño “potenciado” de 2026 en la temporada de huracanes en el Atlántico, según los expertos

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 podría estar marcada por un fenómeno climático: el rápido fortalecimiento de El Niño. Aunque las primeras proyecciones anticipan una actividad ciclónica ligeramente inferior al promedio histórico, los especialistas advierten que la situación todavía está lejos de ser definitiva.

Cómo El Niño podría modificar la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico

Según un informe publicado por CNN en abril, investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) proyectaron inicialmente una temporada atlántica algo menos activa que las registradas en gran parte de la última década.

El Niño favorece el incremento de la cizalladura del viento en el Atlántico, un fenómeno que fragmenta la estructura vertical de las tormentas e impide su fortalecimiento Matias Delacroix - AP

El pronóstico elaborado por el equipo liderado por Phil Klotzbach prevé 13 tormentas con nombre, de las cuales seis podrían convertirse en huracanes y dos alcanzarían categoría 3 o superior.

El elemento central detrás de esa previsión es el regreso de El Niño, un patrón climático natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial. Este altera la circulación atmosférica global y suele modificar el comportamiento de las tormentas tropicales en diferentes regiones del planeta.

De acuerdo con la explicación difundida por CNN, El Niño incrementa la llamada “cizalladura del viento” sobre partes del Atlántico. Ese fenómeno ocurre cuando la velocidad o la dirección cambian con la altura y puede desorganizar la estructura interna de los ciclones tropicales, debilitarlos o incluso impedir que lleguen a formarse.

Los especialistas remarcaron que la Niña, presente desde el otoño boreal pasado, terminó oficialmente este mes y dio paso a condiciones neutrales. Sin embargo, los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) indican que El Niño comenzará a fortalecerse durante la primavera boreal y se consolidará hacia mediados del verano, justo antes del período más intenso de la temporada de huracanes, que suele extenderse entre mediados de agosto y mediados de octubre.

NOAA advierte por un posible “Super El Niño” y su impacto climático global

Un nuevo artículo de CNN mostró que el fenómeno evoluciona más rápido de lo esperado. La actualización del Climate Prediction Center (CPC) de NOAA reveló que aumentaron considerablemente las probabilidades de que El Niño alcance una intensidad fuerte o incluso histórica.

Fox Weather anticipa que la presencia de El Niño podría modificar la temporada de huracanes

Actualmente, el organismo estima una probabilidad de dos tercios de que el evento alcance una intensidad elevada o incluso extrema. Además, las chances de que evolucione hacia un “Super El Niño” entre noviembre y enero crecieron desde una posibilidad de uno en cuatro a cerca de una en tres.

Para que el fenómeno sea catalogado como un “Super El Niño”, la temperatura superficial del océano en una región específica del Pacífico debe superar en más de 3,5°F (2°C) el promedio histórico durante un período prolongado.

Los expertos de NOAA explicaron que el fortalecimiento acelerado del fenómeno se debe a una enorme masa de agua cálida acumulada bajo la superficie del Pacífico central y oriental. Ese calor almacenado emergería gradualmente durante los próximos meses y potenciaría aún más el desarrollo de El Niño.

Qué efectos podría provocar un El Niño fuerte en EE.UU., el Caribe y Asia

CNN también detalló que El Niño fuerte o extremo podría provocar consecuencias climáticas en múltiples regiones del planeta durante los próximos meses y comienzos de 2027.

Entre los efectos más destacados mencionados por los especialistas aparecen:

Mayor probabilidad de condiciones desfavorables para huracanes en el Atlántico y el Caribe.

Temporadas ciclónicas más activas en el Pacífico central y oriental.

Posibles amenazas tropicales adicionales para Hawái y el sudoeste de Estados Unidos.

Sequías más intensas en partes del Caribe, India y el sudeste asiático.

Incremento de lluvias en sectores del sur de Estados Unidos durante el invierno boreal.

Mayor probabilidad de que 2026 o 2027 se conviertan en los años más cálidos jamás registrados.

La NOAA estima una probabilidad de dos tercios de que el evento alcance una intensidad fuerte, con potencial de superar los 2°C (35°F) por encima del promedio histórico hacia finales de año - - RAMMB/CIRA

Los meteorólogos remarcan que los impactos de El Niño no siempre evolucionan como anticipan los modelos. Como ejemplo, CNN recordó que el “Super El Niño” de 2015-2016 generó una sequía severa en el Caribe, pero no produjo el invierno particularmente húmedo que normalmente se esperaba para el sur de California.

Por qué una temporada con menos huracanes aún puede generar tormentas extremas

Aunque El Niño suele favorecer temporadas atlánticas menos activas, los especialistas insisten en que eso no garantiza tranquilidad total. El antecedente de 2023 aparece constantemente en los análisis meteorológicos porque, pese a la presencia de El Niño, la actividad ciclónica fue superior a lo previsto.

CNN recordó que ese año las temperaturas oceánicas extremadamente cálidas actuaron como “combustible para cohetes”, lo que permitió que múltiples sistemas tropicales crecieran rápidamente pese a la fuerte cizalladura atmosférica.

Ese comportamiento podría repetirse en 2026. Los investigadores de CSU observaron que ciertas zonas del Atlántico tropical occidental, especialmente las más cercanas al Caribe, presentan temperaturas superiores al promedio histórico. Históricamente, ese patrón suele asociarse con temporadas más activas.

Al mismo tiempo, otras regiones del Atlántico central y oriental muestran aguas algo más frías de lo normal, un indicador que normalmente favorece ciclos más tranquilos. Esa mezcla de señales contradictorias es una de las razones por las cuales los meteorólogos consideran que aún existe un amplio margen de incertidumbre.