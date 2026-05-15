El pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo en todo el país

En medio de una semana con temperaturas que rozaron lo invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este viernes 15 de mayo en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrá similar a los últimos días. Este viernes el cielo estará levemente nublado por la mañana, mientras que la temperatura mínima parte en unos 10°C y trepará hasta los 19 grados.

Tampoco se esperan lluvias y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 85% y la visibilidad será óptima. Por la noche se podría presentar un poco más de viento, con una temperatura nocturna de 14ºC.

Según el SMN, el viernes presentará condiciones climáticas óptimas

El sábado, en tanto, habrá un leve repunte térmico. Se espera una jornada prevalentemente nublada y viento moderado desde el este. Respecto al viernes, la mínima trepará tres grados y la máxima se fijará en 19°C. Además, no se descartan chaparrones.

Según las previsiones del organismo, los cambios más notorios del clima llegarán el domingo, cuando la mínima descenderá hasta los 6°C y la máxima se fijará en quince grados. Durante la jornada dominical, el cielo estará nublado desde la mañana hasta la noche.

Inestabilidad y vientos del norte

Otra de las previsiones del SMN para el fin de semana se focalizan en la Patagonia. Allí, tanto el viernes como el sábado se producirá una fuerte intensificación de los vientos provenientes del norte, lo que afectará a gran parte del sur del país.

La semana que viene volverá el frío extremo

Para el domingo es probable que se produzca un aumento de inestabilidad sobre partes del centro y norte del país. Las ráfagas se sentirán con fuerza de 60 a 70 kilómetros por hora en diversos sectores patagónicos, La Pampa y Buenos Aires, con abundante nubosidad. En la cordillera patagónica se prevé otro periodo de inestabilidad, con lluvias que luego darán paso a nevadas.